Пентагон изучает возможность передачи Украине американских истребителей

Пентагон "проводит некоторые предварительные исследования" по вопросу предоставления Украине американских истребителей. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондентка отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Министерство обороны проводит "некоторые предварительные исследования" в отношении потенциальной поставки истребителей Украине, говорит Кирби. Но это произойдет не скоро из-за сложности их эксплуатации и обслуживания", – написала она.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл не исключил возможность поставок Украине американских военных самолетов А-10.

Его слова последовали за заявлением начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, который сказал, что Воздушным силам ВСУ в конечном итоге придется отказываться от советских самолетов в пользу "чего-то нероссийского".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.