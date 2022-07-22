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Пентагон изучает возможность передачи Украине американских истребителей

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 22:12
Пентагон изучает возможность передачи Украине американских истребителей - Фото
Джон Кирби (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Пентагон "проводит некоторые предварительные исследования" по вопросу предоставления Украине американских истребителей. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондентка отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман.

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"Министерство обороны проводит "некоторые предварительные исследования" в отношении потенциальной поставки истребителей Украине, говорит Кирби. Но это произойдет не скоро из-за сложности их эксплуатации и обслуживания", – написала она.

  • Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл не исключил возможность поставок Украине американских военных самолетов А-10.
  • Его слова последовали за заявлением начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, который сказал, что Воздушным силам ВСУ в конечном итоге придется отказываться от советских самолетов в пользу "чего-то нероссийского".
Вадим Ребрина
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истребитель авиация джон кирби
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