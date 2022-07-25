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Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 11:28
Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото - Фото
Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Оккупационные российские войска ночью 25 июля ударили переделанными в атакующие ракетами ПВО из систем С-300 по Чугуеву. Последствия показал в Facebook начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, разрушены районный Дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, Дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома, есть попадания просто в землю.

Известно о двух раненых. Под завалами Дома культуры могут находиться трое гражданских, две женщины и мужчина, но они не отзываются.

"Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. По предварительной информации, обстрел был произведен рашистами из ЗРК С-300", – уточнил он.

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Мэр Галина Минаева призвала жителей по возможности ограничить передвижение по улицам города.

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Также ночью оккупанты вновь обстреляли окрестности Краматорска из реактивной артиллерии, сообщил мэр Александр Гончаренко.

Без жертв, но есть разрушения в частном секторе.

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

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Евгений Пилипенко
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Донецкая область обстрел война Донбасс краматорск ракетный удар С-300 РСЗО харьковская область чугуев
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