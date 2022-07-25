Россия ракетами ПВО разбомбила здания в Чугуеве, ударила из РСЗО под Краматорском: фото

Оккупационные российские войска ночью 25 июля ударили переделанными в атакующие ракетами ПВО из систем С-300 по Чугуеву. Последствия показал в Facebook начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, разрушены районный Дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, Дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома, есть попадания просто в землю.

Известно о двух раненых. Под завалами Дома культуры могут находиться трое гражданских, две женщины и мужчина, но они не отзываются.

"Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. По предварительной информации, обстрел был произведен рашистами из ЗРК С-300", – уточнил он.

Мэр Галина Минаева призвала жителей по возможности ограничить передвижение по улицам города.

Также ночью оккупанты вновь обстреляли окрестности Краматорска из реактивной артиллерии, сообщил мэр Александр Гончаренко.

Без жертв, но есть разрушения в частном секторе.

В ночь на 16 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву.

По данным Генштаба, ВСУ уничтожили за вчера, 24 июля, еще около 300 оккупантов, причем больше всего Россия теряла под Краматорском.

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Евгений Пилипенко

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