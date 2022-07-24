ВСУ уничтожили еще под 300 оккупантов. Больше всего Россия теряла под Краматорском: сводка

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 280 российских оккупантов и 14 танков. Армия РФ потеряла 39 520 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери Россия понесла на Краматорском направлении. С 24 февраля по 24 июля РФ потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 39 520 (+280) человек ликвидировано,

танков – 1722 (+14),

боевых бронированных машин – 3942 (+13),

артиллерийских систем – 869 (+5),

РСЗО – 255 (+2),

средств ПВО – 113 (0),

самолетов – 221 (0),

вертолетов – 188 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (0),

крылатых ракет – 170 (+3),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3),

спецтехники – 73 (+1).

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Марк Сировой

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