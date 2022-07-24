ВСУ уничтожили еще под 300 оккупантов. Больше всего Россия теряла под Краматорском: сводка
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 280 российских оккупантов и 14 танков. Армия РФ потеряла 39 520 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Вчера наибольшие потери Россия понесла на Краматорском направлении. С 24 февраля по 24 июля РФ потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 39 520 (+280) человек ликвидировано,
танков – 1722 (+14),
боевых бронированных машин – 3942 (+13),
артиллерийских систем – 869 (+5),
РСЗО – 255 (+2),
средств ПВО – 113 (0),
самолетов – 221 (0),
вертолетов – 188 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (0),
крылатых ракет – 170 (+3),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3),
спецтехники – 73 (+1).
Читайте также: Аналитик ISW: Россия вряд ли захватит Славянск и Краматорск
Комментарии