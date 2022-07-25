В сети появилось видео высадки вертолетного десанта в осажденном Мариуполе, когда защитникам завода "Азовсталь" доставляли боеприпасы и оборудование. Запись опубликовало издание The New York Times.
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На видео запечатлены события 21 марта, когда на вертолете Ми-8 украинские военные доставили боеприпасы и терминалы Starlink для защитников Мариуполя.
На кадрах можно увидеть разгрузку припасов и погрузку раненых бойцов в вертолеты.
Два вертолета прошли через краны порта Мариуполя и спустились на "Азовсталь". Миссия на земле продолжалась всего 20 минут.
В ходе операции "Воздушный коридор", как ее знали участники, в течение следующих двух недель удалось семь раз приземлить вертолеты на Азовстали и спасти 85 тяжелораненых солдат.
- Украинские военные более двух месяцев защищали блокадный Мариуполь. Последним бастионом обороны был завод "Азовсталь". Россияне разрушили его дотла постоянными ударами с моря, воздуха и земли.
- Несмотря на блокаду, бойцы ГУР на вертолетах сделали семь вылетов в Мариуполь, чтобы обеспечить защитников Азовстали провизией и боеприпасами, а также эвакуировать раненых.
- 17 мая высшее военное командование отдало приказ защитника Азовстали сохранить жизнь. Украинские военные вышли из подземелий завода и попали в плен – их обменом занимается ГУР.
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