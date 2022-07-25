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Как высаживали десант и доставляли боеприпасы защитникам "Азовстали" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 11:22
Высадка десанта на "Азовстали" (Фото: скриншот с видео)
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В сети появилось видео высадки вертолетного десанта в осажденном Мариуполе, когда защитникам завода "Азовсталь" доставляли боеприпасы и оборудование. Запись опубликовало издание The New York Times.

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На видео запечатлены события 21 марта, когда на вертолете Ми-8 украинские военные доставили боеприпасы и терминалы Starlink для защитников Мариуполя. 

На кадрах можно увидеть разгрузку припасов и погрузку раненых бойцов в вертолеты. 

Два вертолета прошли через краны порта Мариуполя и спустились на "Азовсталь". Миссия на земле продолжалась всего 20 минут. 

В ходе операции "Воздушный коридор", как ее знали участники, в течение следующих двух недель удалось семь раз приземлить вертолеты на Азовстали и спасти 85 тяжелораненых солдат. 

Смотрите также: Операция "Азовсталь". Буданов и участники вертолетных рейсов рассказали хронику событий

Дмитрий Гриниченко
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