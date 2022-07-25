В сети появилось видео высадки вертолетного десанта в осажденном Мариуполе, когда защитникам завода "Азовсталь" доставляли боеприпасы и оборудование. Запись опубликовало издание The New York Times.

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На видео запечатлены события 21 марта, когда на вертолете Ми-8 украинские военные доставили боеприпасы и терминалы Starlink для защитников Мариуполя.

На кадрах можно увидеть разгрузку припасов и погрузку раненых бойцов в вертолеты.

Два вертолета прошли через краны порта Мариуполя и спустились на "Азовсталь". Миссия на земле продолжалась всего 20 минут.

В ходе операции "Воздушный коридор", как ее знали участники, в течение следующих двух недель удалось семь раз приземлить вертолеты на Азовстали и спасти 85 тяжелораненых солдат.

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Дмитрий Гриниченко

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