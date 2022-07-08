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Операция "Азовсталь". Буданов и участники вертолетных рейсов рассказали хронику событий видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 16:53
Скриншот из видеозаписи
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Украинские военнослужащие, участвующие в операции "Азовсталь", рассказали о вертолетных рейсах в блокадный Мариуполь. Сюжет опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что на момент вертолетных вылетов армия РФ уже полностью контролировала всю территорию вокруг Мариуполя, а водные пути использовать было невозможно, так как противник подвел свои боевые корабли. Единственный оставшийся путь – воздушный мост.

Один из бойцов рассказал, что у защитников Азовстали была крайняя потребность в вооружении, так как противник значительно превосходил в технике и господствовал в воздухе. Кроме того, из-за того что в бункерах Азовстали укрывались и мирные жители, запас продовольствия, рассчитанный на гарнизон, быстро иссяк. Потребность в воде, еде и медикаментах была уже с середины марта. Доходило до того, что из шоколадок варили суп.

Буданов рассказал, что маршрут вертолетов разрабатывался с учетом данных разведки и радиуса действия вражеской ПВО.

Чтобы облегчить вертолеты, с них снимали все системы вооружения, а заправляли их только для преодоления необходимой дистанции. Это делалось для того, чтобы вертолет можно было максимально загрузить вооружением и продовольствием, а также взять с собой обратно максимальное количество раненых.

Буданов рассказал, что после каждой удачной операции россияне все больше наращивали свою систему ПВО, что сделало невозможным использование вертолетов. При этом он назвал операцию абсолютно успешной, так как все семь заходов доставили необходимые грузы на Азовсталь.

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Оксана Житнюк
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разведка гур азовсталь
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