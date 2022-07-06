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"Промытый" Донецк, пропагандисты и допросы. "Азовец" рассказал о нахождении в плену: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 22:25
Скриншот из видеозаписи
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Освобожденный из плена российских оккупантов боец полка "Азов" рассказал о том, как относились к украинским военнослужащим в реабилитационном центре во временно оккупированном Донецке, о допросах в плену и провокационных вопросах пропагандистских СМИ.

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Боец полка "Азов" с позывным "Торк" сейчас находится в украинской больнице. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе он получил тяжелое ранение. Истекая кровью, он добирался до Азовстали вплавь и под обстрелами. Видел, как гибнут другие военные и усыпанный телами путь к заводу.

Будучи на Азовстали, по словам бойца, в деблокаду уже мало кто верил, так как понимали – прорвавшись в Мариуполь, новые подразделения ВСУ могли бы просто погибнуть. Мало кто верил и в возможность процедуры экстракции, так как не было доверия к российской стороне.

Оказавшись в Донецке, по словам Торка, местные, которых он назвал "очень сильно промытыми", рассказывали, что Россия уже якобы оккупировала Харьков, вся западная часть Украины "отходит" Польше, а российские оккупанты в боях в Мариуполе якобы потеряли всего 2000 своих военных и 10 танков. Он подчеркнул, что среди "азовцев" есть те, кто только единолично уничтожил 10 танков.

Он также рассказал, что в плену российские оккупанты пытались выбить лживую информацию о командире Азова Денисе "Редисе" Прокопенко и его заместителе Святославе "Калине" Паламаре.

"Они уцепились буквально в двух-трех человек и говорили, что им нужна информация на Редиса, Тавра и Калину", – сказал Торк.

  • 29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.

Читайте также: "То ли уважали, то ли боялись". Защитник Азовстали рассказал о нахождении в плену – видео

Оксана Житнюк
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