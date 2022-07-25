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Украина получила основные боевые танки Польши PT-91 Twardy

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 10:44
Украина получила основные боевые танки Польши PT-91 Twardy - Фото
Танк PT-91 Twardy (Фото: EPA)

Польша передала Украине танки PT-91 Twardy, которые уже прибыли в страну для усиления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим польским друзьям", — написал Ермак.

Точное количество боевых машин, которые передали поляки, Ермак не называл. 

Передачу танков Украине также подтвердил представитель Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек. 

СПРАВКА. PT-91 Twardy — польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Поступил на вооружение в 1995 году. Оснащен дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л. с., системой управления огнем (СУО) СКО-1М "Драва", тепловизором польского производства. Основной танк армии Польши. 

  • 9 июня президент Польши Анджей Дуда уже напоминал, что Польша так и не получила от Германии танки Leopard вместо тех, которые передала Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт ответил на это, что "федеральное правительство ошеломлено такими обвинениями" и что у бундесвера всего 50 запрошенных Польшей современных танков Leopard 2A7, а на изготовление новых машин "потребуется время".

Читайте также: Польша обвиняет Германию в обмане в "круговой" сделке по танкам для Украины – Spiegel 

Дмитрий Гриниченко
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