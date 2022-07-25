Украина получила основные боевые танки Польши PT-91 Twardy

Польша передала Украине танки PT-91 Twardy, которые уже прибыли в страну для усиления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим польским друзьям", — написал Ермак.

Точное количество боевых машин, которые передали поляки, Ермак не называл.

Передачу танков Украине также подтвердил представитель Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек.

СПРАВКА. PT-91 Twardy — польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Поступил на вооружение в 1995 году. Оснащен дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л. с., системой управления огнем (СУО) СКО-1М "Драва", тепловизором польского производства. Основной танк армии Польши.

9 июня президент Польши Анджей Дуда уже напоминал, что Польша так и не получила от Германии танки Leopard вместо тех, которые передала Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт ответил на это, что "федеральное правительство ошеломлено такими обвинениями" и что у бундесвера всего 50 запрошенных Польшей современных танков Leopard 2A7, а на изготовление новых машин "потребуется время".

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Дмитрий Гриниченко

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