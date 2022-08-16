В Лисичанске при взрыве здания ликвидированы сто "не рядовых" оккупантов – Гайдай
16.08.2022, 21:08
Сергей Гайдай (Фото - скриншот из видео)
Во временно оккупированном Лисичанске взорвалось бывшее здание СБУ, в котором российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов, сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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Гайдай написал, что в Лисичанске ликвидировалась почти сотня "не рядовых" военнослужащих 2-го армейского корпуса РФ. О причинах взрыва он заметил, что "курение убивает".
Согласно публикациям в медиа, во временно оккупированном городе мощный взрыв уничтожил бывшее здание СБУ.
- 15 августа ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера во временно оккупированной Попасной, число ликвидированных наемников, по озвученным в медиа оценкам, может достигать сотни.
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