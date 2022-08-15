ВСУ ударили по штабу ЧВК Вагнера в Попасной. Наводчиком выступил пропагандист РФ — Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по штабу частной военной компании Вагнера во временно оккупированной Попасной. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, украинские воины ударили по штабу противника в Попасной, на который навел один из российских пропагандистов. Он отметил, что удар пришелся по базе ЧВК Вагнера.

Гайдай заявил, что в результате удара есть погибшие наемники, количество которых уточняется.

Американский Институт изучения войны сообщил, что наемники ЧВК Вагнера выступают фронтиром в районе Бахмута, наступая на острие оккупационных российских войск.

Российская правозащитница Ольга Романова утверждает, что в частную военную компанию Вагнера завербовали уже около 3000 заключенных.

По данным российского издания "Верстка", ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.

"Повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, ездит в колонии, где лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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