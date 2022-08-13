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В ЧВК Вагнера завербовали уже 3000 заключенных – российская правозащитница

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 02:26
В ЧВК Вагнера завербовали уже 3000 заключенных – российская правозащитница - Фото
Фото: depositphotos.com

Российская правозащитница Ольга Романова утверждает, что в частную военную компанию Вагнера завербовали уже около 3000 заключенных. Об этом она рассказала в интервью Немецкой волне.

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"По информации от тех, кто сейчас сидит, я знаю точно, что "вагнеровцы" побывали по меньшей мере в 15 зонах. Это то, что подтверждено прямо с фамилиями. Они вербуют 20%. Я знаю численный состав каждой зоны. Всего 3000 завербованных", – сказала она.

По ее словам, российские заключенные охотно соглашаются воевать против Украины. "Аргумент у всех один – лучше война, чем тюрьма", – пояснила она.

"Сейчас они успели окучить только европейскую часть России, но всю. То есть начиная с зон воркутинских и сыктывкарских, затем Коми, Архангельск и заканчивая Адыгеей и Дагестаном. У нас были сведения, что пришли в Пермь и Новосибирск, но это пока не подтвердилось", – сказала Романова.

В общей сложности в России сидит 600 000 человек, поэтому армия "зеков" с легкостью может достичь 50 000 – 60 000 человек, прогнозирует правозащитница.

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Романова заявила, что ЧВК Вагнера не ценит жизнь этих людей. Их бросают в бой первыми, а следом идут заградительные отряды из числа "вагнеровцев". За дезертирство заключенным грозит расстрел на месте.

Контракты с завербованными заключенными не подписывают. Вместо этого они пишут ходатайство на перевод в места лишения свободы в приграничной с Украиной Ростовской области, а затем – просьбу о помиловании на имя Владимира Путина.

  • 10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров найти 10 000 добровольцев.
Андрей Водяный
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