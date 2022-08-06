"Повар Путина" лично вербует российских заключенных на войну против Украины – Медиазона

"Повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, ездит в колонии, где лично вербует заключенных для участия в войне против Украины. Об этом пишет российское издание Медиазона со ссылкой на показания двух не знакомых друг с другом заключенных.

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В ИК-2 строгого режима в Рыбинске Ярославской области Пригожин рассказывал заключенным, что представляет ЧВК Вагнера и предлагает им вступить туда для участия в войне против Украины.

Один из заключенных передал сказанные им слова: "Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов в Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто свернет назад, ждет расстрел на месте".

Тем, кто согласится, Пригожин обещал 100 000 рублей в месяц "плюс премия примерно столько же". Если же заключенный погибнет, его семье обещают выплатить 5 млн рублей.

В ИК-4 в Плавске Тульской области Пригожин приезжал 25 июля. По сведениям заключенного из этой колонии, тогда же вербовщики облетели на вертолете несколько других исправительных учреждений.

Рассказ тульского заключенного совпадает с рассказом ярославского. Он утверждает, что Пригожин говорил о своих "полномочиях от президента" и том, что должен выиграть "эту чертову войну любой ценой". Помимо денег и помилования он обещал заключенным, которые согласятся воевать, снятие судимости, а тем, у кого нет российского гражданства — паспорт.

10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

Госдепартамент США объявил награду в $10 млн за информацию о Пригожине и других лицах, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года.

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Вадим Ребрина

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