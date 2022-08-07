ЧВК Вагнера завербовала более 1000 российских заключенных на войну в Украину – Верстка

Частная военная компания Вагнера уже завербовала более тысячи заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины. Об этом сообщает российское издание Верстка, передает The Insider.

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По данным издания, ЧВК "Вагнера" удалось завербовать заключенных в десяти регионах страны-агрессора России. Согласно подтвержденных данным заключенных и их родственников, около 680 человек завербовали в Ярославской области, еще 400 – в колониях Рязанской области.

Согласились идти на фронт 270 человек в колонии №5 Тульской области и около 250 человек в колонии в Архангельской области, 130 человек — в Коми, не менее 72 человек в Псковской области и не менее 40 человек в ИК №7 в Петербурге, сообщает издание.

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Для специальной подготовки завербованных заключенных вагнеровцы создали пункты на базе колонии в Ростове-на-Дону, сообщает издание. Подготовка идет по 20 часов в день, 4 часа отводятся на сон. Первая группа уже прошла подготовку в этой колонии и отправилась на фронт 20 июля.

Заключенным обещают платить около 200 000 рублей в месяц, а также предлагают выплату больничных при ранении в размере 300 000 рублей и 5 млн рублей в случае гибели на фронте. Вагнеровцы также обещают освобождение, если заключенные продержатся полгода на войне.

10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

Госдепартамент США объявил награду в $10 млн за информацию о Пригожине и других лицах, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года.

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Наталия Фреик

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