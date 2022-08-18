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В Амвросиевке прогремели взрывы, местные паблики сообщают о детонации боеприпасов — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 07:53
Пожар и взрывы в Амвросиевке (Фото: скриншот с видео)
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Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией. Об этом сообщают местные паблики. 

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По сообщениям местных жителей, ночью раздались несколько взрывов в результате прилетов во временно оккупированный город.

В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, на котором слышны звуки детонации, предположительно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов. 

Судя по утренним сообщениям, детонация в Амвросиевке продолжается до сих пор.

Амвросиевка отмечена красной точкой (Карта: googlemaps.com)

  • 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. В Минобороны РФ сразу после детонации заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство оккупантов написало, что это произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".
  • В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
  • Во временно оккупированном Лисичанске взорвалось бывшее здание СБУ, в котором  российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов. 

Читайте также: ВСУ ударили по штабу ЧВК Вагнера в Попасной. Наводчиком выступил пропагандист РФ — Гайдай 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс временно оккупированные территории
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