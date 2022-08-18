Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией. Об этом сообщают местные паблики.
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По сообщениям местных жителей, ночью раздались несколько взрывов в результате прилетов во временно оккупированный город.
В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, на котором слышны звуки детонации, предположительно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов.
Судя по утренним сообщениям, детонация в Амвросиевке продолжается до сих пор.
- 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. В Минобороны РФ сразу после детонации заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство оккупантов написало, что это произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".
- В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
- Во временно оккупированном Лисичанске взорвалось бывшее здание СБУ, в котором российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов.
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