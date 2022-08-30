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Генштаб: ВСУ отбили семь наступлений армии России, одно из них – на юге

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 07:35
Генштаб: ВСУ отбили семь наступлений армии России, одно из них – на юге - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные отбили наступления или штурмы армии России на семи направлениях, одно из них было на юге, в районе Потемкино. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

Харьковское направление – оккупанты пытаются удержать позиции и не допустить наступления украинских военных, били из артиллерии, нанесли авиаудар у Гусаровки. Враг вел наступление, чтобы улучшить тактическое положение возле Уд, но отступил после огневого отпора украинских защитников.

Славянское – РФ била из артиллерии, пыталась вести аэроразведку у Богородичного, но дрон был сбит. Россияне безуспешно пытались штурмовать и отошли в районе Шнурков.

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Донбасс

Краматорское – РФ била из артиллерии, нанесла авиаудары возле Пришиба. Бахмутское – враг обстреливал из танков и артиллерии, нанес авиаудары возле Соледара и Кодемы, ударил ракетой у Константиновки, вел наступательные бои в направлении Зайцево, Шумов и Кодемы, но получил отпор и отошел.

Авдеевское – артобстрелы РФ, оккупанты безуспешно наступали и отошли в направлении Марьинки и Новомихалйовки, вели разведку возле Опытного. Новопавловское – российские обстрелы возле нескольких населенных пунктов.

Юг

Запорожское – РФ обстреливала районы ряда населенных пунктов, вела аэроразведку в районах Орехово, Гуляйполя, Новоандреевки. Южнобугское – враг обстрелял в районе ряда населенных пунктов, нанес авиаудар у Андреевки, безуспешно вел наступательные бои и отошел в направлении Андреевки, применил дроны-разведчики возле Давыдового Брода, Снигиревки и Авдеевки.

Север

Волынское и Полесское –  без особых изменений, есть угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси. Северское – РФ держит отдельные подразделения в Брянской и Курской областях, обстреляла из артиллерии приграничье Сумской области.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс наступление штурм армия рф генштаб юг войска россии
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