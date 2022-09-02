Херсон. Россияне не могут подтягивать резервы, их логистика подорвана — ОК "Юг"

Российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на юге продолжаются позиционные бои и уничтожение логистики противника, а также его военной мощи.

Она отметила, что постоянно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы — это означает, что логистика россиян подорвана настолько, что они не могут подтягивать резервы.

Гуменюк сказала, что в Херсонской области остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически, но все они находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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