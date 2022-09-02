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Херсон. Россияне не могут подтягивать резервы, их логистика подорвана — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 12:32
Херсон. Россияне не могут подтягивать резервы, их логистика подорвана — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на юге продолжаются позиционные бои и уничтожение логистики противника, а также его военной мощи. 

Она отметила, что постоянно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы — это означает, что логистика россиян подорвана настолько, что они не могут подтягивать резервы.

Гуменюк сказала, что в Херсонской области остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически, но все они находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. 

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Армия России отрезана от снабжения с Крымом — глава ОВА

Дмитро Гриниченко
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война Херсон ОК Юг Наталья Гуменюк наступление ВСУ
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