Гайдай: ВСУ отбили несколько сотен метров, продвинулись и закрепились в Луганской области
В Луганской области Вооруженные Силы Украины немного продвинулись, освободив несколько сотен метров территории. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, часть Луганской области продолжает держаться под атаками российских оккупантов.
"За вчерашний день наши военные даже отбили несколько сотен метров, они отразили атаки россиян, немного продвинулись и закрепились", — сказал Гайдай.
Он также заявил, что за последние дни на временно оккупированных территориях Луганской области случилось множество "хлопков" на складах с боеприпасами и техникой, а также зданиями, где базировался противник.
- Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями.
- Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям.
- Во временно оккупированной Кременной ударами Вооруженных Сил Украины уничтожено до 400 российских оккупантов и выведено из строя около 100 единиц техники противника.
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