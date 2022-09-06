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Гайдай: ВСУ отбили несколько сотен метров, продвинулись и закрепились в Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 12:17
Гайдай: ВСУ отбили несколько сотен метров, продвинулись и закрепились в Луганской области - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

В Луганской области Вооруженные Силы Украины немного продвинулись, освободив несколько сотен метров территории. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, часть Луганской области продолжает держаться под атаками российских оккупантов.

"За вчерашний день наши военные даже отбили несколько сотен метров, они отразили атаки россиян, немного продвинулись и закрепились", — сказал Гайдай.

Он также заявил, что за последние дни на временно оккупированных территориях Луганской области случилось множество "хлопков" на складах с боеприпасами и техникой, а также зданиями, где базировался противник. 

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Дмитро Гриниченко
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ВСУ война луганская область Сергей Гайдай
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