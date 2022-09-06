Гайдай: ВСУ отбили несколько сотен метров, продвинулись и закрепились в Луганской области

В Луганской области Вооруженные Силы Украины немного продвинулись, освободив несколько сотен метров территории. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, часть Луганской области продолжает держаться под атаками российских оккупантов.

"За вчерашний день наши военные даже отбили несколько сотен метров, они отразили атаки россиян, немного продвинулись и закрепились", — сказал Гайдай.

Он также заявил, что за последние дни на временно оккупированных территориях Луганской области случилось множество "хлопков" на складах с боеприпасами и техникой, а также зданиями, где базировался противник.

Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями.

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям.

Во временно оккупированной Кременной ударами Вооруженных Сил Украины уничтожено до 400 российских оккупантов и выведено из строя около 100 единиц техники противника.

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Дмитро Гриниченко

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