Луганские партизаны работают: повреждено управление железной дорогой у Сватово – Гайдай

Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями. О этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В Луганской области, благодаря действиям украинских партизан, для оккупантов затруднен подвоз на фронт боеприпасов по железной дороге.

"Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожными путями возле оккупированного Сватово", – написал Гайдай.

Он сообщил, что неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами и переездами. Также от нее зависит питание железной дороги.

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Наталия Медведева

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