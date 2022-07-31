Луганские партизаны работают: повреждено управление железной дорогой у Сватово – Гайдай
31.07.2022, 04:24
Сергей Гайдай (Скриншот видео)
Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями. О этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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В Луганской области, благодаря действиям украинских партизан, для оккупантов затруднен подвоз на фронт боеприпасов по железной дороге.
"Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожными путями возле оккупированного Сватово", – написал Гайдай.
Он сообщил, что неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами и переездами. Также от нее зависит питание железной дороги.
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