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В Лисичанске в штабе оккупантов произошел "хлопок", минус 50 захватчиков – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 18:32
В Лисичанске в штабе оккупантов произошел
Сергей Гайдай (скриншот)

Во временно оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате чего погибли около 50 захватчиков. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Хлопок" в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" у полсотни орков", – написал он.

По словам Гайдая, в здании суда находился штаб "6-го полка, второго армейского корпуса". "Второй армейский корпус" – это вооруженное формирование террористической организации ЛНР.

По данным главы ОВА, оккупанты пытаются не допустить распространения информации о "хлопке" в здании суда. Они оцепили территорию и проверяют у прохожих телефоны на наличие фото или видео инцидента.

"Так назаседали, что около 50 оккупантам присвоен номер "200". Еще пока живые орки в панике", – написал Гайдай.

Он также сообщил, что бои в окрестностях области до сих пор продолжаются.

Вадим Ребрина
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Донбасс лисичанск Сергей Гайдай
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