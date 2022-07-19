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В боях за Северодонецк и Лисичанск уничтожены до 11 000 оккупантов – Резников

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 21:57
В боях за Северодонецк и Лисичанск уничтожены до 11 000 оккупантов – Резников - Фото
Алексей Резников (фото - Олексій Резніков, Facebook)

По неофициальным данным российской стороны, в боях за Северодонецк и Лисичанск Луганской области потери оккупантов составили около 10 000-11 000 убитыми и более 20 000 ранеными. Об этом в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

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Из числа убитых около 2000 — это боевики террористической организации ЛНР и 8000-9000 — военные РФ.

При этом свыше 20 000 оккупантов получили ранения. Из них около 6500 — тяжелые травмы с ампутацией конечностей.

  • 19 июля на Донецком направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

Вадим Ребрина
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Алексей Резников лисичанск северодонецк
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