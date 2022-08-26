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Гайдай: В Кадиевке "камни с неба" прилетели на россиян. Уничтожено 200 десантников — фото

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 11:15
Гайдай: В Кадиевке
Последствия прилета по Кадиевке (Фото: Telegram)

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) после прилета уничтожено 200 российских десантников. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

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По его словам, "камни с неба, на которые молились россияне", прилетели им на головы, в результате чего погибло 200 российских десантников.

"Какое-то сплошное притяжение камней. Молитвы россиян услышаны, продолжение следует", — написал Гайдай.

Информацию о прилете в штаб базирования оккупантов в местной гостинице "Донбасс" подтвердили и местные паблики, администрируемые террористами ЛНР.
Последствия прилета по Кадиевке (Фото: Telegram)
Последствия прилета по Кадиевке (Фото: Telegram)

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Дмитрий Гриниченко
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война луганская область временно оккупированные территории Кадиевка Сергей Гайдай потери России
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