Гайдай: В Кадиевке "камни с неба" прилетели на россиян. Уничтожено 200 десантников — фото
26.08.2022, 11:15
Последствия прилета по Кадиевке (Фото: Telegram)
Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) после прилета уничтожено 200 российских десантников. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, "камни с неба, на которые молились россияне", прилетели им на головы, в результате чего погибло 200 российских десантников.
"Какое-то сплошное притяжение камней. Молитвы россиян услышаны, продолжение следует", — написал Гайдай.
Информацию о прилете в штаб базирования оккупантов в местной гостинице "Донбасс" подтвердили и местные паблики, администрируемые террористами ЛНР.
- Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями.
- Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям.
- Недавно во временно оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате чего погибли около 50 захватчиков.
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