Гайдай: В Кадиевке "камни с неба" прилетели на россиян. Уничтожено 200 десантников — фото

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) после прилета уничтожено 200 российских десантников. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, "камни с неба, на которые молились россияне", прилетели им на головы, в результате чего погибло 200 российских десантников.

"Какое-то сплошное притяжение камней. Молитвы россиян услышаны, продолжение следует", — написал Гайдай.

Информацию о прилете в штаб базирования оккупантов в местной гостинице "Донбасс" подтвердили и местные паблики, администрируемые террористами ЛНР.

Дмитрий Гриниченко

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