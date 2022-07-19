В Луганской области россияне мобилизуют "всех, кого видят" и даже заключенных — Гайдай

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, даже "у второй по длине армии мира" человеческий ресурс оказался ограниченным. Он отметил, что на оккупированных территориях Луганской области мобилизуют "всех, кого видят".

"Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкомов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках — служба безопасности. У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель, выманивают мужчин из убежищ выгодными предложениями по работе. "Открывают" привлекательные вакансии. Вакансия одна, но претендентов на нее много, соответственно, много и мобилизованных", — заявил Гайдай.

Он отметил, что в оккупированном Алчевске на фронт отправляют даже осужденных по уголовным статьям.

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Дмитрий Гриниченко

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