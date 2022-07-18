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Западная артиллерия заставляет оккупантов торопиться с "референдумом" – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 22:08
Западная артиллерия заставляет оккупантов торопиться с
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты могут перенести на более ранний срок (с 11 сентября) "референдум" о присоединении к РФ временно оккупированных территорий Луганской области. 

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"Планировали 11 сентября, но могут раньше... Россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к России, чтобы объявить общую мобилизацию. Поэтому решили не ждать – и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области о присоединении к РФ", – уточнил Гайдай. 

Он добавил, что в оккупированных городах захватчики раздают газеты с материалами о "позитиве" российского режима. Оккупационные власти уже создали "штаб" по подготовке псевдовыборов.  

"Радует настроение местного населения временно оккупированных территорий – люди ждут деоккупацию. И в Луганске, и в Алчевске, и в Кадиевке …во всех населенных пунктах украинской Луганской области", – заверил Гайдай. 

По его словам, небольшая часть Луганской области все еще держится. Западная дальнобойная артиллерия нарушила планы россиян по захвату двух восточных областей.  

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Роман Брыль
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Луганск оккупанты деоккупация псевдореферендум луганская ова западное оружие
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