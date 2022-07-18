Западная артиллерия заставляет оккупантов торопиться с "референдумом" – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты могут перенести на более ранний срок (с 11 сентября) "референдум" о присоединении к РФ временно оккупированных территорий Луганской области.

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