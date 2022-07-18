Россияне гонят в бой принудительно мобилизованных на Донбассе мужчин — Гайдай

Российские оккупанты гонят в бой мужчин, которые были принудительно мобилизованы в оккупированных городах Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне пытаются продвинуться на Бахмут со стороны Лисичанска, бросая в бой принудительно мобилизованных из недавно оккупированных городов.

"В крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" — это прежде всего достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, разрушенного врагом, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые — добровольно", — заявил Гайдай.

Он отметил, что небольшая часть Луганской области остается под контролем украинских войск и держит оборону.

Читайте также: Путин не будет объявлять войну и мобилизацию в РФ, делает ставку на ЧВК – замглавы ГУР

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.