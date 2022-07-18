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Россияне гонят в бой принудительно мобилизованных на Донбассе мужчин — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 08:06
Россияне гонят в бой принудительно мобилизованных на Донбассе мужчин — Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты гонят в бой мужчин, которые были принудительно мобилизованы в оккупированных городах Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне пытаются продвинуться на Бахмут со стороны Лисичанска, бросая в бой принудительно мобилизованных из недавно оккупированных городов. 

"В крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" — это прежде всего достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, разрушенного врагом, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые — добровольно", — заявил Гайдай. 

Он отметил, что небольшая часть Луганской области остается под контролем украинских войск и держит оборону. 

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс Сергей Гайдай принудительная мобилизация
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