Россияне гонят в бой принудительно мобилизованных на Донбассе мужчин — Гайдай
Российские оккупанты гонят в бой мужчин, которые были принудительно мобилизованы в оккупированных городах Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, россияне пытаются продвинуться на Бахмут со стороны Лисичанска, бросая в бой принудительно мобилизованных из недавно оккупированных городов.
"В крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" — это прежде всего достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, разрушенного врагом, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые — добровольно", — заявил Гайдай.
Он отметил, что небольшая часть Луганской области остается под контролем украинских войск и держит оборону.
- Ранее Гайдай заявил, что россияне начали принудительную мобилизацию в оккупированных Северодонецке и Лисичанске.
- В оккупированном и разрушенном Россией Мариуполе захватчики начали очередную волну скрытой мобилизации населения.
- Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Россия проводит скрытую мобилизацию для пополнения оккупационных сил.
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