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Луганская область. Россияне перенесли псевдореферендум из-за украинских партизан — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 10:16
Луганская область. Россияне перенесли псевдореферендум из-за украинских партизан — Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Фото: Луганская ОВА)

Российские оккупанты перенесли на неопределенный срок проведение псевдореферендума во временно оккупированной Луганской области из-за работы украинского сопротивления. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, несмотря на стремление противника в краткосрочной перспективе провести псевдореферендум для аннексии Луганской области, в ближайшее время этого не произойдет.

Он отметил, что украинские партизаны корректируют удары Вооруженных Сил Украины, которые уничтожают военные склады и базы россиян. Оккупанты не имеют вариантов, где можно сохранять "бюллетени", чтобы места хранения не были уничтожены. 

Также на временно оккупированных территориях расклеивают проукраинские листовки с "приветами" для россиян, которые живут в страхе, что за ними "придут". 

Гайдай сказал, что в "администрации" главаря террористов ЛНР постоянно проходят совещания с россиянами, которые требуют от своих марионеток "навести порядок в республике". 

"Все поисковые мероприятия псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганская область — это Украина, не увенчались успехом. Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности", — резюмировал глава ОВА.

Читайте также: В Лисичанске в штабе оккупантов произошел "хлопок", минус 50 захватчиков – Гайдай

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область псевдореферендум временно оккупированные территории Сергей Гайдай
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