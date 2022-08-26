Луганская область. Россияне перенесли псевдореферендум из-за украинских партизан — Гайдай
Российские оккупанты перенесли на неопределенный срок проведение псевдореферендума во временно оккупированной Луганской области из-за работы украинского сопротивления. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, несмотря на стремление противника в краткосрочной перспективе провести псевдореферендум для аннексии Луганской области, в ближайшее время этого не произойдет.
Он отметил, что украинские партизаны корректируют удары Вооруженных Сил Украины, которые уничтожают военные склады и базы россиян. Оккупанты не имеют вариантов, где можно сохранять "бюллетени", чтобы места хранения не были уничтожены.
Также на временно оккупированных территориях расклеивают проукраинские листовки с "приветами" для россиян, которые живут в страхе, что за ними "придут".
Гайдай сказал, что в "администрации" главаря террористов ЛНР постоянно проходят совещания с россиянами, которые требуют от своих марионеток "навести порядок в республике".
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