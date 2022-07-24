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Возле Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 05:43
Возле Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа - Фото
Фото: ВСУ

Вооруженные Силы Украины вблизи Лисичанска ликвидировали отряд ОМОНа российских оккупантов – по меньшей мере 12 россиян уничтожено. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций.

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"Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского омона. Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского омона в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева
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