В Кременной ВСУ уничтожили до 400 россиян, около 100 единиц техники вышло из строя — ОВА
05.09.2022, 13:09
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)
Во временно оккупированной Кременной ударами Вооруженных Сил Украины уничтожено до 400 российских оккупантов и выведено из строя около 100 единиц техники противника. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, ВСУ показали "отличные результаты" в Кременной — ударами Сил обороны разрушено несколько зданий, в которых было расположение россиян.
Он отметил, что потери противника составили до 400 человек личного состава и около 100 единиц военной техники, которая вышла из строя.
- Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями.
- Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям.
- Недавно во временно оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате чего погибло около 50 захватчиков.
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