UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кременной ВСУ уничтожили до 400 россиян, около 100 единиц техники вышло из строя — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 13:09
В Кременной ВСУ уничтожили до 400 россиян, около 100 единиц техники вышло из строя — ОВА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированной Кременной ударами Вооруженных Сил Украины уничтожено до 400 российских оккупантов и выведено из строя около 100 единиц техники противника. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ВСУ показали "отличные результаты" в Кременной — ударами Сил обороны разрушено несколько зданий, в которых было расположение россиян.

Он отметил, что потери противника составили до 400 человек личного состава и около 100 единиц военной техники, которая вышла из строя. 

Читайте также: Гайдай: В Кадиевке "камни с неба" прилетели на россиян. Уничтожено 200 десантников — фото

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область Сергей Гайдай потери России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 