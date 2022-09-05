В Кременной ВСУ уничтожили до 400 россиян, около 100 единиц техники вышло из строя — ОВА

Во временно оккупированной Кременной ударами Вооруженных Сил Украины уничтожено до 400 российских оккупантов и выведено из строя около 100 единиц техники противника. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, ВСУ показали "отличные результаты" в Кременной — ударами Сил обороны разрушено несколько зданий, в которых было расположение россиян.

Он отметил, что потери противника составили до 400 человек личного состава и около 100 единиц военной техники, которая вышла из строя.

Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями.

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям.

Недавно во временно оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате чего погибло около 50 захватчиков.

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Дмитро Гриниченко

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