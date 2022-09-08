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Антоновский мост – фото из космоса. На снимке со спутника заметили паром россиян в Херсоне

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 11:45
Антоновский мост – фото из космоса. На снимке со спутника заметили паром россиян в Херсоне - Фото
Антоновский мост до оккупации (скриншот)

Швейцарский OSINT-энтузиаст Бенджамин Питте, который отслеживает события на временно оккупированной территории Украины, показал в Twitter новый спутниковый снимок поврежденного Антоновского моста через Днепр под Херсоном.

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По информации в легенде снимка со спутника компании Planet Labs следует, что он сделан днем 7 сентября.

"Любопытно, что один из паромов, которого не видно на снимке, похоже, вышел из строя. Он мог быть поврежден во время недавнего украинского удара. Пропавший паром находится здесь: 46.6645, 32.72665", – пишет автор сообщения.

Все изображения ниже можно увеличить, нажав на них (откроется новое окно браузера):

Место, где находится уничтоженный паром, по версии Питте:

"Россия открыла новую паромную переправу в Херсоне", – отметил он на другом фото.

Как причал понтона оккупанты используют участок берега у памятника погибшим корабелам на правом берегу Херсона.

ВСУ планомерно выводят из строя мосты и переправы через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на южном Правобережье.

Смотрите фото: Новая Каховка. Обрушенные и пробитые пролеты мостов, техника россиян – снимки из космоса

Євген Пилипенко
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OSINT война ракетный удар Херсон космос оккупация спутниковое фото Херсонская область разрушения мост переправа Антоновский мост planet labs понтон
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