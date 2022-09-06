Появилось спутниковое фото разбитого ВСУ понтонного моста россиян через реку Ингулец

Космический спутник дистанционного зондирования поверхности Земли американской компании Planet Labs снял разрушения на автомобильно-пешеходном мосту дорогие E58 через реку Ингулец и уничтоженную понтонную переправу российских оккупантов в районе села Дарьевка Херсонской области. Фото показал проект "Схемы" от Радио Свобода.

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Речь идет о снимках за вчера, 5 сентября. Ночью 6 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении понтонов у Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

На фото ошибочно указано, что это село Антоновка; Антоновка прилегает к Херсону, по названию села назван и Антоновский мост через Днепр. На снимках – излучина Ингульца у села Дарьевка.

Все снимки ниже можно увеличить, нажав на них (откроются в новом окне браузера):

Кроме разрушенного понтона и поврежденного моста, на снимках видно повреждение здания у речного причала (там с начала полномасштабного вторжения РФ стоит неидентифицированное судно).

Также в 250 м от переправы около автодороги Е58 зафиксировано скопление российской военной техники и большое количество окопов.

ВСУ планомерно выводят из строя мосты и переправы через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на южном Правобережье.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Вертолетное снабжение российских оккупантов на правом берегу Днепра неэффективно, заявили ВСУ в начале сентября.

Євген Пилипенко

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