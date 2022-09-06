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Появилось спутниковое фото разбитого ВСУ понтонного моста россиян через реку Ингулец

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 13:51
Появилось спутниковое фото разбитого ВСУ понтонного моста россиян через реку Ингулец - Фото
Дарьевский мост до разрушения (скриншот)

Космический спутник дистанционного зондирования поверхности Земли американской компании Planet Labs снял разрушения на автомобильно-пешеходном мосту дорогие E58 через реку Ингулец и уничтоженную понтонную переправу российских оккупантов в районе села Дарьевка Херсонской области. Фото показал проект "Схемы" от Радио Свобода.

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Речь идет о снимках за вчера, 5 сентября. Ночью 6 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении понтонов у Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

На фото ошибочно указано, что это село Антоновка; Антоновка прилегает к Херсону, по названию села назван и Антоновский мост через Днепр. На снимках – излучина Ингульца у села Дарьевка.

Все снимки ниже можно увеличить, нажав на них (откроются в новом окне браузера):

Дарьевский мост

Кроме разрушенного понтона и поврежденного моста, на снимках видно повреждение здания у речного причала (там с начала полномасштабного вторжения РФ стоит неидентифицированное судно).

Также в 250 м от переправы около автодороги Е58 зафиксировано скопление российской военной техники и большое количество окопов.

Євген Пилипенко
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