ОСТОРОЖНО! На видео присутствуют кадры с последствиями боевых действий, которые могут шокировать.

В сети выложили ролик, на котором, предположительно, видно последствия последнего по счету огневого поражения моста возле ГЭС во временно оккупированной Новой Каховке. Видео показал Telegram-канал UKRAINIAN ARMED FORCES (частный, не имеет отношения к ВСУ. — Прим. ред.).

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Снимающий видео мужчина идет по мосту, показывая дыры от, предположительно, прилетов ракет, уничтоженный автотранспорт российских оккупантов и фрагменты их тел в обрывках военной формы.

Пока нельзя верифицировать достоверность этого видео данными из других источников.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец. По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.

Силы обороны планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки армии РФ на правобережье.

24 августа ВСУ нанесли удары по Каховскому мосту и системам ПВО России в Новой Каховке. Об ударах сегодня днем, 26 августа, официально не сообщалось.

Военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста.

Также 26 августа взрывы прогремели на Антоновском мосту, это сняли на видео с разных ракурсов.

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Евгений Пилипенко

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