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Появилось видео последствий удара по мосту в оккупированной Новой Каховке – видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 18:01
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ОСТОРОЖНО! На видео присутствуют кадры с последствиями боевых действий, которые могут шокировать.

В сети выложили ролик, на котором, предположительно, видно последствия последнего по счету огневого поражения моста возле ГЭС во временно оккупированной Новой Каховке. Видео показал Telegram-канал UKRAINIAN ARMED FORCES (частный, не имеет отношения к ВСУ. — Прим. ред.).

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Снимающий видео мужчина идет по мосту, показывая дыры от, предположительно, прилетов ракет, уничтоженный автотранспорт российских оккупантов и фрагменты их тел в обрывках военной формы.

Пока нельзя верифицировать достоверность этого видео данными из других источников.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец. По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.

Силы обороны планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки армии РФ на правобережье.

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Евгений Пилипенко
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