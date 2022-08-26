Ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном
Российские оккупанты, которые захватили большую часть Херсонской области, больше не могут использовать мост в селе Дарьевка через реку Ингулец, правый приток Днепра. Об этом заявили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных Сил Украины.
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Как сообщил в сводке с южного фронта спикер ОК Владислав Назаров, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ "продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом".
"Его эксплуатация остановлена", – коротко уточнил он.
От ближайшей точки свободной территории Украины до моста – около 35 км.
Помимо этого, два Ми-8 Воздушных сил ВСУ утром 26 августа нанесли удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья в Бериславском районе.
- ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на правобережье.
- 25 августа ВСУ снова "откорректировали" Антоновский мост под Херсоном – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать, утверждают в ОК "Юг".
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