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Ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 13:45
Ракетно-артиллерийскими ударами
Дарьевский мост (скриншот)

Российские оккупанты, которые захватили большую часть Херсонской области, больше не могут использовать мост в селе Дарьевка через реку Ингулец, правый приток Днепра. Об этом заявили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщил в сводке с южного фронта спикер ОК Владислав Назаров, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ "продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом".

"Его эксплуатация остановлена", – коротко уточнил он.

От ближайшей точки свободной территории Украины до моста – около 35 км.

Помимо этого, два Ми-8 Воздушных сил ВСУ утром 26 августа нанесли удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья в Бериславском районе.

  • ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на правобережье.
  • 25 августа ВСУ снова "откорректировали" Антоновский мост под Херсоном – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать, утверждают в ОК "Юг".

Слушайте аудио: "Ракета прилетела – всех и..." Россияне рассказали об уничтожении командного пункта

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар Херсонская область ингулец переправа Дарьевский мост Дарьевка
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