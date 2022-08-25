Новая Каховка. Авиация ВСУ ударила по системам ПВО, артиллерия – по мосту

Украинские военные за прошедшие сутки, 24 августа, нанесли удары по Каховскому мосту и системам противовоздушной обороны армии России в Новой Каховке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Украинская авиация в День Независимости нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, оружия и техники врага в Бериславском районе, в частности, и по системам ПВО в Новой Каховке. Ракетно-артиллерийские войска ударили по Каховскому мосту – результаты попаданий уточняются.

По оценкам ОК "Юг", россияне потеряли 12 военных, три единицы бронированной техники и склад боеприпасов. Также поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы. Идет доразведка потерь врага.

Особых изменений в составе и положении российских сил на юге 24 августа не было, хотя оккупанты дважды попытались продвинуться, говорят военные.

Была остановлена диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась подойти к наблюдательному пункту возле Благодатного. Также безуспешной оказалась российская попытка штурмовых действий в направлении Таврийского – враг отошел после потерь.

Из-за отсутствия успехов на земле россияне наносили авиационные и ракетные удары. Они ударили ракетами по ж/д станции Чаплино – ранены около 50 и погибли минимум 22 человека. Вечером из РСЗО "Смерч" была атакована портовая инфраструктура Николаева, без потерь, масштабы разрушений уточняются.

По данным британской разведки, россияне хотят построить "мост" из барж под Херсоном.

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Марк Сировой

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