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"На окраину села зашли". Ким сказал о частичном успехе оккупантов под Николаевом

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 12:38
Виталий Ким (Скриншот видео)

Частичный успех наступления российских оккупантов в Николаевской области заключается в том, что им удалось зайти на окраину села. Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на окраину села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому... Больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные Силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", – сказал Ким.

  • 22 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех в районе села Благодатное.

Читайте также: Ким о наступлении РФ на Николаев: Военные не видят перспективы скорого продвижения россиян

Наталия Медведева
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Благодатное николаевская область виталий ким
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