Ким о наступлении РФ на Николаев: Военные не видят перспективы скорого продвижения россиян

Украинские военные не видят перспективы скорого продвижения российских оккупантов в сторону Николаева. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, начинают распространяться "мифы" о наступлении россиян на Николаев, он назвал подобную информацию "раздуванием, чтобы нагнать страх, как это было в начале войны".

"Военные не видят перспективы скорого продвижения врага в сторону Николаева. Спокойно себе дальше живем и работаем", — сказал Ким.

Также он отметил, что город не будут "закрывать" на 23 и 24 февраля, однако призвал горожан быть максимально аккуратными, так как россияне угрожают обстрелами "центров принятия решений".

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Дмитрий Гриниченко

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