Ким о наступлении РФ на Николаев: Военные не видят перспективы скорого продвижения россиян
Украинские военные не видят перспективы скорого продвижения российских оккупантов в сторону Николаева. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, начинают распространяться "мифы" о наступлении россиян на Николаев, он назвал подобную информацию "раздуванием, чтобы нагнать страх, как это было в начале войны".
"Военные не видят перспективы скорого продвижения врага в сторону Николаева. Спокойно себе дальше живем и работаем", — сказал Ким.
Также он отметил, что город не будут "закрывать" на 23 и 24 февраля, однако призвал горожан быть максимально аккуратными, так как россияне угрожают обстрелами "центров принятия решений".
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 22 августа сообщил, что российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех.
- 21 августа военные заявили, что россияне смогли продвинуться в направлении Васильки – Благодатное в Херсонской области.
- В ночь на 21 августа Россия обстреляла Николаев, пригород Харькова и Днепропетровскую область.
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