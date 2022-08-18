Россияне пугают наступлением на Николаев и Одессу, но продвинуться не могут — ОК "Юг"

Российские оккупанты в последние время пытаются угрожать наступлением на Николаев, а пропагандисты РФ рассказывают о захвате Одессы, но продвинуться на фронте противник не может. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, российские войска скованы действиями Вооруженных Сил Украины, продвигаться у них не получается, но противник периодически "испытывает на прочность" украинскую оборону, обстреливая позиции из артиллерии и авиации.

"Россияне постоянно пугают наступлением на Николаев, однако продвижения там нет. Пропагандисты рассказывают, что скоро захватят Одессу. Поэтому для давления они обстреливают ракетами прибрежную зону", — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что потери противника при ударах ВСУ по складам и базам на юге значительные, они оказывают серьезный деморализующий эффект на россиян.

"Сбежав из Херсона и Мелитополя российское командование сделало то, о чем мечтает младший личный состав оккупантов. По перехватам мы видим, что солдаты РФ пытаются специально получить легкие ранения и нанести себе увечья, чтобы сбежать с войны и получить компенсацию", — резюмировала спикер ОК "Юг".

9 августа сообщалось, что среди российских оккупантов началась паника после ударов ВСУ по Антоновскому мосту и дамбе в Новой Каховке и что военные РФ массово вывозят свои семьи из временно оккупированного Херсона.

13 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что весь командный состав российской армии на Херсонском направлении эвакуируется с правого берега Днепра на левый.

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ и вернулся на южное направление, заявил, что Херсон будет вскоре освобожден от российских оккупантов.

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