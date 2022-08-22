Генштаб: Россияне наступают в сторону Николаева, имеют частичный успех — карта
Российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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На Южнобугском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Великого Артаково, Лозового, Таврического, Степной Долины, Первомайского, Киселевки, Красной Долины, Потёмкино, Прибугского, Парутино, Поляны, Новоалександровки и Партизанского.
Россияне также нанесли авиаудары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.
На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.
Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически несущих потери, заявили в Генштабе.
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