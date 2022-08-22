UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россияне наступают в сторону Николаева, имеют частичный успех — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 07:17
Генштаб: Россияне наступают в сторону Николаева, имеют частичный успех — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Южнобугском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Великого Артаково, Лозового, Таврического, Степной Долины, Первомайского, Киселевки, Красной Долины, Потёмкино, Прибугского, Парутино, Поляны, Новоалександровки и Партизанского. 

Россияне также нанесли  авиаудары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически несущих потери, заявили в Генштабе. 

Благодатное отмечено красной точкой (Карта: googlemaps.com)

Читайте также: "Фундаментальная проблема". РФ не может превратить тактические успехи в оперативные — ISW 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Николаев генштаб юг Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 