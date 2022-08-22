Генштаб: Россияне наступают в сторону Николаева, имеют частичный успех — карта

Российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Южнобугском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Великого Артаково, Лозового, Таврического, Степной Долины, Первомайского, Киселевки, Красной Долины, Потёмкино, Прибугского, Парутино, Поляны, Новоалександровки и Партизанского.

Россияне также нанесли авиаудары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически несущих потери, заявили в Генштабе.

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.

Читайте также: "Фундаментальная проблема". РФ не может превратить тактические успехи в оперативные — ISW

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.