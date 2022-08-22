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"Фундаментальная проблема". РФ не может превратить тактические успехи в оперативные — ISW

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 06:38
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты, вероятно, завершат масштабные попытки наступления на Донбассе — они не способны превратить тактические успехи в оперативные. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что "импульс" российских войск от территориальных завоеваний вокруг Бахмута и Авдеевки, вероятно, исчерпан, и атаки оккупантов на Донбассе, скорее всего, завершатся, хотя небольшие продвижения противника могут продолжиться. 

Институт отмечает, что армия России не может извлекать военную выгоду из своих успехов, что является "фундаментальной военной проблемой" — неспособностью превратить тактические успехи в оперативные.

Россиянам постоянно не удавалось воспользоваться своими тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы Вооруженных Сил Украины или вывести из строя значительные части украинских оборонительных рубежей.

Противник постоянно дает время украинским силам, чтобы "тактически выйти из боя" и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки.

"Это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения россиян на восток и убедительно свидетельствует о том, что россияне не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом. 

Смотрите также: Зеленский: Россия тратит колоссальные ресурсы ради захвата еще хоть километра на Донбассе

Дмитрий Гриниченко
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армия России война Донбасс isw
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