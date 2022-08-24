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Зеленский: В Чаплино россияне убили 22 человека, пятеро сгорели в машине видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 23:43
Владимир Зеленский (Фото - EPA)
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В результате российского удара по Чаплино погибли 22 человека, из них пятеро сгорели в машине. Среди погибших – мальчик 11 лет. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Чаплино – наша боль сегодня", – сказал Зеленский. Он сообщил, что спасательные работы на станции продолжаются.

"Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно вышвырнем захватчиков с нашей земли. Ни пятнышка этого зла не останется в нашей свободной Украине", – заявил он.

  • Ранее сегодня российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. 
Сергей Бережной
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Владимир Зеленский погибшие ракетный удар видеообращение чаплино
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