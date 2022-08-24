Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области, погибли 15 человек – Зеленский

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В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Советом безопасности ООН.

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Он сообщил, что перед выступлением получил информацию о том, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино.

"Четыре пассажирских вагона горят... На данный момент убиты, по меньшей мере, 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский.

"Вот так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН", – добавил он.

ДОПОЛНЕНО В 21:27. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетного удара по Днепропетровской области погиб 11 летний ребенок в Синельниковском районе.

ДОПОЛНЕНО В 21:36. Telegram-канал "Днепр оперативный" опубликовал фото с места удара.

Ранее сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

Вадим Ребрина

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