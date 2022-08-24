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"Есть прилеты". Россияне ударили ракетами по Хмельницкой области

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 18:18
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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"Есть прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

По данным Беларускі Гаюн, запуски произвели два российских бомбардировщика с территории Беларуси сегодня в 17:13.

  • Ранее сегодня глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области ПВО сбила воздушный объект.
Вадим Ребрина
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обстрел хмельницкий
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