В Винницкой области ПВО уничтожила воздушный объект
24.08.2022, 16:26
Иллюстративное фото ЕРА
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области ПВО сбила воздушный объект.
"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен", – написал Борзов в telegram.
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Глава ОВА обещал предоставить детали позже.
Также Борзов призвал жителей области оставаться в укрытиях.
- С сегодняшнего утра, 24 августа, Россия уже обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры.
- Также оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Зафиксировано четыре "прилета".
- Днем также ПВО сбила российскую ракету над Черкасской областью.
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