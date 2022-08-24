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Над Черкасской областью Силы ПВО сбили российскую ракету – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 12:20
Над Черкасской областью Силы ПВО сбили российскую ракету – ОВА - Фото
Иллюстративное фотоdepositphotos.com

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги Cилы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету.   

Табурец призвал очевидцев не публиковать фото или видео. 

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"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям. И обязательно берегитесь во время воздушных тревог", – написал глава ОВА в Telegram. 

С сегодняшнего утра Россия уже обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры.  

Также оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Зафиксировано четыре "прилета".  

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Роман Брыль
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пво Игорь Табурец российская ракета Черкасская ОВА
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