Над Черкасской областью Силы ПВО сбили российскую ракету – ОВА
24.08.2022, 12:20
Иллюстративное фотоdepositphotos.com
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги Cилы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету.
Табурец призвал очевидцев не публиковать фото или видео.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям. И обязательно берегитесь во время воздушных тревог", – написал глава ОВА в Telegram.
С сегодняшнего утра Россия уже обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры.
Также оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Зафиксировано четыре "прилета".
- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины по-своему поздравили украинцев с Днем Независимости – уже в начале 24 августа уничтожили боевой вертолет российской захватнической армии Ка-52.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии