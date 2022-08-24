Над Черкасской областью Силы ПВО сбили российскую ракету – ОВА

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги Cилы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету.

Табурец призвал очевидцев не публиковать фото или видео.

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"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям. И обязательно берегитесь во время воздушных тревог", – написал глава ОВА в Telegram.

С сегодняшнего утра Россия уже обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры.

Также оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Зафиксировано четыре "прилета".

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины по-своему поздравили украинцев с Днем Независимости – уже в начале 24 августа уничтожили боевой вертолет российской захватнической армии Ка-52.

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Роман Брыль

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