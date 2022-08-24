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Россия обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 00:54
Россия обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры - Фото
Фото: depositphotos.com
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Российские войска в ночь на 24 августа обстреляли ракетами Запорожье, сообщила областная администрация.

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"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал глава ОГА Александр Старух.

ОБНОВЛЕНО в 01:45. Позже Старух уточнил, что ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района. Пострадавших нет.

Незадолго до полуночи также произошел обстрел Харькова – третий за сутки.

Мэр Игорь Терехов заявил, что под обстрел попал Шевченковский район города, информации о пострадавших на данный момент нет.

Чуть позже Терехов сообщил о "прилетах" по Новобаварскому району – четвертый обстрел за сутки.
  • 22 августа СБУ заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью.
  • 18 августа россияне нанесли удар по Запорожью с ракетных систем залпового огня, повредив объект инфраструктуры.
Андрей Водяный
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обстрел война Запорожье
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