Россия обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры
24.08.2022, 00:54
Фото: depositphotos.com
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Российские войска в ночь на 24 августа обстреляли ракетами Запорожье, сообщила областная администрация.
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"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал глава ОГА Александр Старух.
ОБНОВЛЕНО в 01:45. Позже Старух уточнил, что ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района. Пострадавших нет.
Незадолго до полуночи также произошел обстрел Харькова – третий за сутки.
Мэр Игорь Терехов заявил, что под обстрел попал Шевченковский район города, информации о пострадавших на данный момент нет.
Чуть позже Терехов сообщил о "прилетах" по Новобаварскому району – четвертый обстрел за сутки.
- 22 августа СБУ заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью.
- 18 августа россияне нанесли удар по Запорожью с ракетных систем залпового огня, повредив объект инфраструктуры.
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