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Россия ударила ракетами Х-22 по военным объектам Миргорода – четыре "прилета"

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 11:09
Россия ударила ракетами Х-22 по военным объектам Миргорода – четыре
Миргород (скриншот)
дополнено обновлено

24 августа в День Независимости Украины оккупационная армия России нанесла в 11:00 утра залповый ракетный удар по Миргороду. Об этом сообщил в Tеlegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода", – коротко написал он.

Новость будет дополняться информацией по мере ее поступления.

ОБНОВЛЕНО в 11:58. Погибших та раненых нет, добавил Лунин.

ОБНОВЛЕНО в 12:23. Миргородский городской совет пишет, что групповой удар был нанесен по военной инфраструктуре – пожар продолжается, на пораженных объектах работают кареты скорой помощи.

Предварительно использованы ракеты Х-22.

"По информации военного руководства части, количество жертв и разрушений уточняется", – отметили в горсовете. Ранее глава ПолтОВА написал, что жертв и раненых нет.

Сегодня с ночи, 24 августа, враг особенно часто обстреливает и наносит ракетные удары по Харькову и Николаеву.

Читайте также: Воздушные силы ВСУ поздравили Украину – сбили "Аллигатор" россиян в первые часы 24 августа

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар Полтавская область миргород
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