Россия ударила ракетой по Миргороду: есть значительные разрушения и пострадавшие
09.04.2022, 09:01
Российская ракета, иллюстративное фото (скриншот видео)
Армия России нанесла ракетный удар по Миргороду. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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По его словам, удар в Миргороде был нанесен по инфраструктуре.
"Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – добавил Лунин.
- Британская разведка ожидает, что Россия увеличит активность авиации на юге и востоке.
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