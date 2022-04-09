Россия ударила ракетой по Миргороду: есть значительные разрушения и пострадавшие

Армия России нанесла ракетный удар по Миргороду. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, удар в Миргороде был нанесен по инфраструктуре.

"Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – добавил Лунин.

Британская разведка ожидает, что Россия увеличит активность авиации на юге и востоке.

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Марк Сировой

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