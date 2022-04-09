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Россия ударила ракетой по Миргороду: есть значительные разрушения и пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 09:01
Россия ударила ракетой по Миргороду: есть значительные разрушения и пострадавшие - Фото
Российская ракета, иллюстративное фото (скриншот видео)

Армия России нанесла ракетный удар по Миргороду. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, удар в Миргороде был нанесен по инфраструктуре.

"Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – добавил Лунин.

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Марк Сировой
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