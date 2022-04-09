В Черноморске под Одессой прогремел взрыв. Мэр говорит – ничего страшного

Утром 9 апреля в Черноморске на юг от Одессы произошел взрыв. Его слышали местные жители, которые подтвердили LIGA.net происшествие. Мэр города Василий Гуляев в 07:45 сообщил в Telegram, что ничего экстраординарного (на военное время) не произошло, причин для паники нет.

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Что произошло – ракетный удар российских оккупантов или что-то иное, на данный момент неизвестно.

"Ситуация контролируемая. Да, есть взрыв. Но ничего страшного на данный момент не произошло. Главное – без паники, потому что паника – самое худшее, что может быть", – сказал он.

Гуляев пообещал, что как только власти и военные разберутся в ситуации, он сообщит подробности.

Обращение мэр записал на фоне воющих сирен, то есть продолжающейся воздушной тревоги, призвал не подходить к окнам и, если есть возможность, спуститься в бомбоубежища.

ОБНОВЛЕНО: В 08:19 – отбой воздушной тревоги.

7 марта 2022 года украинские морпехи подбили российский корабль под Одессой.

3 апреля оккупанты обстреляли Одесский нефтеперерабатывающий завод. Были уничтожены резервуары с горючим, повреждены коммуникации.

Вчера, 8 апреля, россяине с моря ударили ракетами по Одесской области.

Евгений Пилипенко

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