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Армия РФ из моря ударила ракетами по Одесской области

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08.04.2022, 08:17
Армия РФ из моря ударила ракетами по Одесской области - Фото
Иллюстративное фото Одессы - Depositphotos.com

Российские оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщили мэрия Одессы и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Братчук также сообщил о факте обстрела, но деталей пока не раскрыл.

Марк Сировой
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Одесса ракетный удар ракета одесская область флот рф войска россии
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