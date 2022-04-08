Армия РФ из моря ударила ракетами по Одесской области
08.04.2022, 08:17
Иллюстративное фото Одессы - Depositphotos.com
Российские оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщили мэрия Одессы и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.
Братчук также сообщил о факте обстрела, но деталей пока не раскрыл.
- 3 апреля оккупанты обстреляли Одесский нефтеперерабатывающий завод. Были уничтожены резервуары с горючим, повреждены коммуникации.
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