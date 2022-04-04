Обстрел Одесского НПЗ. Уничтожены резервуары с горючим, повреждены коммуникации

В результате обстрела Одесского нефтеперерабатывающего завода, произошедшего утром 3 апреля, были уничтожены резервуары с горючим, повреждены коммуникации. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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"Военнослужащие РФ нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе. В результате удара уничтожены резервуары с горючим, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации. Один гражданин госпитализирован в больницу с ранениями, информация о погибших – отсутствует. Также из-за ракетного обстрела получили значительные разрушения объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

2 апреля Россия обстреляла НПЗ в Кременчуге. Там была разрушена нефтеперерабатывающая инфраструктура и склады горюче-смазочных материалов.

Андрей Водяный

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