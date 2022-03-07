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Украинские морпехи подбили российский корабль под Одессой – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 09:36
обновлено

Украинские военные подбили российский военный корабль. Об этом сообщил в Telegram спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Немножко держали интригу, но сейчас уже могу сказать: русский корабль пошел н***й. У врага – потери. Наши – молодцы… Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль", – сказал он.

LIGA.net уточняет у центральной власти информацию о корабле.

Вчера российские военные бомбили Винницу с акватории Черного моря.

ОБНОВЛЕНО В 11:00. Военно-морские Силы сообщили, что украинские подразделения морской пехоты поразили российский корабль в Одесской области. Враг отступил.

Читайте также: Зеленский: Россия хочет разрушить Одессу, но увидит только дно Черного моря

Марк Сировой
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ВСУ вмс Одесса корабль флот россии
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