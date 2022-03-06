Российские оккупанты бомбили Винницу с акватории Черного моря – ВС ВСУ

Сегодня, 6 марта, Россия нанесла ракетный удар по Виннице с южного направления. По уточненной информации – с акватории Черного моря. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Изначально предполагали, что бомбили областной город с территории Приднестровья. По уточненным данным, удар был нанесен с акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками Ту-95 мс или Ту-160.

"Они имеют на вооружении стратегические ракеты Х-101, которые могут преодолевать расстояние более 5000 км", – сказано в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что в Виннице рядом расположены гражданский и военные аэродромы. Военной техники там не было, потому что взлетно-посадочная полоса находилась на реконструкции.

Российские оккупанты нанесли удар как по гражданской инфраструктуре, так и по военной.

По данным ГСЧС, в результате атаки разрушено административное здание и произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Из-под завалов спасатели достали четырех человек, одного спасти не удалось. Под завалами еще могут быть люди.

Утром 6 марта президент Владимир Зеленский сообщил, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: на город упали восемь ракет врага.

Читайте также: Зеленский не пойдет на уступки, которые могли бы унизить борьбу украинцев – Подоляк

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.