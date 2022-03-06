Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Зеленский записал пронзительное обращение к НАТО

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице: на город упали восемь ракет врага. Об этом в срочном видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Восемь ракет. Против нашего города. Против нашей мирной, доброй Винницы. Которая никогда не угрожала России никоим образом", – сказал президент.

По словам Зеленского, ракеты полностью разрушили аэропорт на восток от города. Госспецсвязь пишет, что под обстрел попала и в/ч.

Как сообщили на Военном телевидении Украины, по предварительной информации, ракеты были выпущены из Приднестровья – оккупированной Россией территории Молдовы.

Глава государства обратился к США и НАТО: "Мы повторяем каждый день – закройте небо над Украиной! Закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону – без ракет, без авиабомб. Мы – люди. И это ваша гуманитарная обязанность защищать нас. Защищать людей. И вы это можете".

"Если вы этого не сделаете и не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли себя сами защитить, то можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали", – обратился президент к Западу.

Он напомнил, что война в Европе – это ответственность политиков по всему миру, западных лидеров, – "от сегодня и навсегда".

Евгений Пилипенко

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